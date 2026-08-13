Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μετέβη χθες Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, όπου επανέλαβε για πολλοστή φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να διατηρήσει στρατεύματα στον τομέα που κατέχουν, όπως και σε τμήματα της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας.

«Όπως έχουμε πει ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός και εγώ, δεν θα αποσυρθούμε από αυτή τη ζώνη ασφαλείας» –με αυτόν τον όρο αναφέρεται η ισραηλινή κυβέρνηση στον τομέα του Λιβάνου υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού–, είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Ο στρατός βρίσκεται εδώ για να προστατεύσεις τις κοινότητες του βορρά» του Ισραήλ «και τις δυνάμεις μας. Καθαρίζουμε αυτή τη ζώνη (…) Δεν θα αποσυρθούμε σε καμιά περίπτωση από τις ζώνες ασφαλείας: ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα», επέμεινε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους σε τομέα βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας κατά μήκος των συνόρων.

Ο ισραηλινός στρατός «καταστρέφει υπόγειες υποδομές» και «όλα τα σπίτια» στη ζώνη αυτή, θύμισε ο υπουργός Κατς.

Η λεγόμενη συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σ’ αυτές, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες».

Το σιιτικό κίνημα απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία αυτή και το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί.

Μολονότι η βία στη λιβανική επικράτεια έχει αποκλιμακωθεί, αρχικά μετά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και το Ισραήλ, η Βηρυτός συνεχίζει να ανακοινώνει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στομ νότιο Λίβανο. Οι επιχειρήσεις του, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους στη χώρα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εφαρμόζεται εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν πάνω από 60% του μικρού παραθαλάσσιου θύλακα όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση κατά φάσεις του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα, αποκλείοντας την αποχώρηση των στρατευμάτων του προτού το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «αφοπλιστεί στ’ αλήθεια».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ θα οργανώσουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, με σκοπό να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

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