Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν το βράδυ της Κυριακής στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού προέδρου για έναν «απ’ ευθείας διάλογο» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με «την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης».

«Η σημερινή γραμμή επαφής πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της ισχύος», προσθέτουν οι Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ σε κοινή δήλωσή τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.