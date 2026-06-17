Σημαντική και με προοπτική να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήταν η 40λεπτη συνάντηση χθες Τρίτη (16/6), του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που λειτούργησε από το 1844 έως το 1971 αλλά που φέτος φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την επαναλειτουργία της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και το αίτημα της επαναλειτουργίας της ιστορικής σχολής βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα πρώτα θέματα συζήτησης τους.

Το γεγονός ότι η πρόσκληση για συνάντηση προήλθε από τον Τούρκο Πρόεδρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι η τουρκική πλευρά θέλει να προχωρήσει το θέμα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και τον Επίσκοπο Αραβισσού Κασσιανό, Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος της Χάλκης.

Σύμφωνα με πηγές του Πατριαρχείου, οι δυο πλευρές συζήτησαν θέματα του Πατριαρχείου, της κοινότητας των Ρωμιών και ιδιαίτερα το θέμα της Θεολογικής Σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χάλκη, πρόταση που φέρεται να έγινε αποδεκτή από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Εργασίες ανακαίνισης στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας, του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαίδευσης (YÖK) και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον τελευταίο χρόνο εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης λαμβάνουν χώρα στο χώρο της Σχολής και η εντύπωση είναι ότι οι εργασίες θα τελειώσουν ως τον Σεπτέμβριο, οπότε θα ήταν πιθανή η επαναλειτουργία του χώρου.

Ωστόσο, αν και οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν περίπου αυτή την περίοδο. Αν και ο ίδιος ο Πατριάρχης είχε δηλώσει ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η Σχολή, απαιτείται άδεια από το τουρκικό κράτος για την επαναλειτουργία της. Ελπίδες υπάρχουν αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της τουρκική Προεδρίας για την χθεσινή συνάντηση του τούρκου προέδρου με τον Οικουμενικού Πατριάρχη δεν περιείχε λεπτομέρειες για τη συνάντηση εκτός από τις επίσημες φωτογραφίες.

Πηγή: DW

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη: Αριάνα Φερεντίνου