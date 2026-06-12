Με ένα απρόσμενο περιστατικό ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Πάπα στην Ισπανία, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στα επιτελεία ασφαλείας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα μέλη της παπικής αποστολής καθώς και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους μέσα στο αεροσκάφος της επιστροφής.

Ενώ όλα ήταν έτοιμα για την απογείωση από το αεροδρόμιο της Τενερίφης με προορισμό τη Ρώμη, οι κυβερνήτες εντόπισαν μια σοβαρή τεχνική βλάβη που καθιστούσε αδύνατη την πτήση. Αμέσως εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με τον Πάπα και τους στενούς του συνεργάτες να αποβιβάζονται πρώτοι από το αεροπλάνο και να οδηγούνται για λόγους ασφαλείας στην ειδική αίθουσα επισήμων του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα, η τεχνική ενημέρωση έδειξε ότι η αποκατάσταση θα απαιτούσε αρκετές ώρες εργασίας, γεγονός που θα προκαλούσε μεγάλη καθυστέρηση στο πρόγραμμα του Ποντίφικα.

Έτσι ζητήθηκε και η αποβίβαση των δημοσιογράφων από το αεροσκάφος, ενώ η λύση δόθηκε άμεσα από την ηγεσία της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα ο βασιλιάς Φελίπε αποφάσισε να παραχωρήσει το προσωπικό του βασιλικό αεροσκάφος τύπου «Φάλκον».

Έτσι ο Ποντίφικας κατάφερε να ξεκινήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις το ταξίδι της επιστροφής του προς την Αιώνια Πόλη.