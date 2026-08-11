Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν σε νέες πυραυλικές επιθέσεις που αποδίδονται στους αντάρτες Χούθι, με στόχο το φορτηγό πλοίο Tihamah κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά της Υεμένης.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η πρώτη επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά στο πλοίο —το οποίο μετέφερε τρόφιμα— στοιχίζοντας τη ζωή σε τέσσερα μέλη του πληρώματος (τρεις Πακιστανούς και έναν Ινδονήσιο). Ακολούθησε δεύτερο πλήγμα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο διασώστες.

Το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης κατηγόρησε τους Χούθι για τη ρίψη τριών διαδοχικών βαλλιστικών πυραύλων. Την επίθεση επιβεβαίωσαν τόσο η βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοΐας UKMTO όσο και η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech.

Από την πλευρά τους, μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Χούθι ανέφεραν ότι το πλοίο μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των χτυπημάτων των ανταρτών στη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό, μετά τον αποκλεισμό του σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο λόγω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.