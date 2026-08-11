Καίριο πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταστρέφοντας εκτοξευτή του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 «Triumph» που κάλυπτε την πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Γκελεντζίκ.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα κύμα μαζικών ουκρανικών επιθέσεων με εκατοντάδες drones βαθιά στη ρωσική επικράτεια και την κατεχόμενη Κριμαία, τη στιγμή που η Μόσχα απορρίπτει εκ νέου τις εκκλήσεις για «πάγωμα» του πολέμου.

Από την άμυνα της έπαυλης στις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων

Η εγκατάσταση που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός αυστηρά περιφρουρούμενου, πολυεπίπεδου δικτύου άμυνας με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και κινητές μονάδες πυρός, το οποίο προστατεύει μια ζώνη ασφαλείας 27 τετραγωνικών μιλίων γύρω από το ακίνητο, όπου ισχύει μόνιμη απαγόρευση πτήσεων.

Ωστόσο, στρατιωτικές πηγές στο Κίεβο αποκάλυψαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν μετατρέψει το αντιαεροπορικό σύστημα σε επιθετικό όπλο, εκτοξεύοντας από αυτό έξι πυραύλους εναντίον ουκρανικών αστικών κέντρων στις 8 Αυγούστου.

Όπως εξήγησε ο Φάμπιαν Χόφμαν, ειδικός στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, η Μόσχα καταφεύγει στη χρήση δευτερευόντων οπλικών συστημάτων για πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω των σοβαρών ελλείψεων και περιορισμών που αντιμετωπίζει στα βαλλιστικά της μέσα.

Το οχυρό του Γκελεντζίκ και η «μετακόμιση» στο Βαλντάι

Η αξία του συγκροτήματος στο Γκελεντζίκ είχε εκτιμηθεί έως και σε 1 δισεκατομμύριο λίρες το 2021, μέσα από την αποκαλυπτική έρευνα του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η έρευνα είχε αναδείξει την ύπαρξη καζίνο, αμπελώνα, σπα, υπόγειου παγοδρομίου και παρεκκλησίου.

Λόγω των αυξανόμενων κινδύνων ασφαλείας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να αποφεύγει πλέον τις επισκέψεις στη Μαύρη Θάλασσα, προτιμώντας το ισχυρά οχυρωμένο καταφύγιό του στη λίμνη Βαλντάι ανατολικά της Μόσχας, το οποίο περιβάλλεται από τουλάχιστον 27 πύργους με συστήματα Pantsir.

Η επικινδυνότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας επιβεβαιώθηκε δραματικά την περασμένη εβδομάδα, όταν συντρίμμια αναχαιτισμένων ουκρανικών drones έπεσαν σε πολυσύχναστη παραλία, στοιχίζοντας τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Μπαράζ με περισσότερα από 450 drones στη Ρωσία

Η επιχείρηση στο Γκελεντζίκ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, συντονισμένης εκστρατείας του Κιέβου.

Στην κατεχόμενη Κριμαία, οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσαν την καταστροφή δύο επιπλέον εκτοξευτών S-400, καθώς και ενός συστήματος κεραιών ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών Orion, προκαλώντας ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά την κλιμακούμενη πίεση του Κιέβου για διπλωματικές εξελίξεις, η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Γκαλούζιν, ξεκαθάρισε ότι «κανένα “πάγωμα” δεν είναι δυνατό χωρίς να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης», αποκλείοντας συμφωνία κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου.

The air defenses guarding the Führer’s palace near Gelendzhik were supposed to keep the skies secure. pic.twitter.com/uM5J6Fe902 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 8, 2026