Σε ανοιχτή ρήξη με το Κίεβο φαίνεται να προχωρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να θέσει ευθέως θέμα αλλαγής ηγεσίας στις συνομιλίες, ξεκαθαρίζοντας πως «ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας».

Η λεκτική κλιμάκωση ήρθε όταν δημοσιογράφος του μετέφερε τα σχόλια του Ουκρανού ομολόγου του, λέγοντάς του πως «ο Ζελένσκι λέει ότι βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας». Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση, απαντώντας πως «ο Ζελένσκι δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει».

Συνεχίζοντας την αυστηρή κριτική, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας άνδρας, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τερματίσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό. Αν με άκουγε, θα έκανε μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζουν».

Απόσπασμα από τις δηλώσεις του Τραμπ:

Αναφερόμενος στις συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε έναν δραματικό απολογισμό, επαναλαμβάνοντας πως η ευθύνη για τη μη επίλυση βαραίνει την ουκρανική πλευρά: «Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί, χάνουν τον ανδρικό τους πληθυσμό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να το είχε τερματίσει όλο αυτό πολύ καιρό τώρα, αν με άκουγε. Και θυμάστε τι έγινε στο Οβάλ Γραφείο. Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βρει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ξεκάθαρες αιχμές για την κολοσσιαία οικονομική και στρατιωτική στήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας με έμφαση τη δυσαναλογία της σχέσης: «Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι να θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια».

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε εγκωμιαστικά σχόλια για τη στάση του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, απέναντι στον πόλεμο, αναγνωρίζοντας θετικά τη μη εμπλοκή του Πεκίνου στη σύγκρουση.

«Ο Σι Τζινπίνγκ ήταν πολύ δίκαιος όσον αφορά την Ουκρανία. Δεν έχει αναμειχθεί ιδιαίτερα. Το ίδιο και με τη Ρωσία. Δεν έχουν κάνει ούτε στο ελάχιστο αυτά που θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Ξέρουν ότι το εκτιμώ αυτό», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Τραμπ.