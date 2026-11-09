Η απώλεια της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έθεσε δημόσια ερωτήματα για την αξιοπιστία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και έστρεψε την κριτική του στις μηχανές καταμέτρησης ψήφων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αμφισβήτησε και τις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις τους δεν ανταποκρίθηκαν στο αποτέλεσμα της κάλπης.

Ο Τραμπ αναρωτήθηκε αν υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν αδιάβλητη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον όγκο των ψήφων που καταμετρήθηκαν από την πρόωρη ψηφοφορία. Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένες καταμετρήσεις ήταν τόσο μεγάλες ώστε, όπως υποστήριξε, δεν άφηναν περιθώρια νίκης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των μηχανών καταμέτρησης, τις οποίες παρουσίασε ως καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, φτάνοντας να τις θεωρήσει σημαντικότερες από την ίδια την ψήφο των πολιτών.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τις μηχανές καταμέτρησης και τις ψήφους

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διατύπωσε τις αιτιάσεις του σε ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία έγραψε:

«Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν τίμιες; Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω; Κάποιες από τις μαζικές καταμετρήσεις ψήφων της πρόωρης ψηφοφορίας ήταν τόσο μεγάλες, που καθιστούσαν αδύνατη τη νίκη, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι προσέρχονταν τελικά στις κάλπες.

Όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές καταμέτρησης των ψήφων, οι οποίες αποδεικνύονται πολύ πιο σημαντικές από τον ίδιο τον ψηφοφόρο!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».