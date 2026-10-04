Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στις 14:19 και στις 14:36, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Άδανα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αντίριν και 68 χιλιόμετρα δυτικά του Καχρανμαράς, ενώ το εστιακό τους βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένας ισχυρός σεισμός των 5,1 Ρίχτερ ακριβώς στο ίδιο σημείο με τους προηγούμενους.

Προσώρας δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και καταστροφές.