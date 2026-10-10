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Η αστυνομία της Βραζιλίας σκότωσε την Παρασκευή (9/10) έναν άνδρα, ο οποίος κρατούσε 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε σχολείο στην Κουριτίμπα. Η ομηρία των μαθητών διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Παρανά, Λετίσια Μάρτινς, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το σχολείο CMEI Sao Braz ότι ο άνδρας εισέβαλε σε μία από τις τάξεις και κράτησε παιδιά και μέλη του προσωπικού ως ομήρους επί περίπου δύο ώρες.
Όπως ανέφερε, ο ύποπτος απείλησε να περιλούσει με βενζίνη τόσο τον εαυτό του όσο και άλλα άτομα. Οι διαπραγματευτικές ομάδες της αστυνομίας βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με την Μάρτινς, δεν διαπίστωσαν άλλη εναλλακτική λύση από την εξουδετέρωσή του.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν διευκρίνισε τον τρόπο που σκοτώθηκε ο άνδρας, ούτε αποκάλυψε την ηλικία των παιδιών. Επίσης, δεν ανέφερε εάν ο ύποπτος είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.
#Brasil #Curitiba #Policía #Seguridad
La Policía brasileña rescató este viernes a 13 niños que permanecieron como rehenes durante cerca de tres horas en un centro educativo de Curitiba, en el sur de Brasil.
El secuestrador murió por disparos de los agentes, según confirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía. Minutos antes, las autoridades adelantaban negociaciones con el hombre, cuya identidad no fue revelada.
📍 El caso ocurrió en el Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz, donde el hombre permaneció armado con un cuchillo.
Para atender la emergencia, la Policía acordonó el sector y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores.
Por su parte, la Secretaría Municipal de Educación informó que hizo seguimiento a la situación desde el comienzo y envió funcionarios para atender a los menores y sus familias.
— La Nota Digital Co (@Lanotadigitalc) October 10, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Σάο Μπραζ της Κουριτίμπα, μιας πόλης περίπου 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια του Σάο Πάολο.
13 crianças de 4 e 5 anos mantidas reféns em creche de Curitiba são resgatadas pela PMPR; sequestrador armado é morto pelo BOPE após 3h de negociação. Cinco crianças foram levadas para avaliação médica
Leia a matéria: https://t.co/em4jBUHlUl
#PortalTela #Notícias
— Portal Tela (@PortalTela) October 9, 2026
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες με γονείς να περιμένουν έξω από το σχολείο, εμφανώς συγκινημένοι, αναζητώντας πληροφορίες για τα παιδιά τους όσο συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με τον ύποπτο. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αστυνομικοί εμφανίστηκαν να μεταφέρουν έξω από το κτήριο ορισμένα από τα παιδιά.
TREZE CRIANÇAS FORAM LIBERTADAS APÓS UM HOMEM INVADIR UMA ESCOLA EM CURITIBA.
COMO ELE ENTROU NA UNIDADE E AS ESCOLAS ESTÃO PREPARADAS PARA UMA EMERGÊNCIA?
CURITIBA #NOTÍCIAS
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— Repórter Nilton Santos (@niltoncanalnbs) October 9, 2026
BANDIDO FAZ CRIANÇAS REFÉNS DENTRO DE ESCOLA E TEM O “CPF CANCELADO” PELA POLÍCIA
Um homem armado com uma faca invadiu, na tarde desta sexta-feira (9), um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) localizado no bairro São Braz, em Curitiba, e manteve 13 crianças reféns. A ocorrência foi encerrada após a intervenção das forças de segurança, com o resgate de todas as crianças. Segundo a Polícia, elas passam bem, enquanto o suspeito morreu durante a ação.
As circunstâncias da morte do homem e os detalhes da intervenção policial ainda não foram esclarecidos.
Até o momento, também não foram divulgadas informações conclusivas sobre as motivações que levaram à invasão da unidade de ensino.
Durante o atendimento da ocorrência, uma equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Paraná foi mobilizada para atuar no local.
Matéria do Jornal da Cidade Online
— Jornal da Cidade Online (@JornalDaCidadeO) October 10, 2026
Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος της Κουριτίμπα γνωστοποίησε ότι τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη μετά το περιστατικό.