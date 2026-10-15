Μία γυναίκα από το Μάντσεστερ, η οποία είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί σολάριουμ από την ηλικία των 15 ετών, πέθανε από καρκίνο του δέρματος μόλις στα 30 της χρόνια, έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της προειδοποιώντας για τους κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Η Chelsea Tantum διαγνώστηκε με μελάνωμα σε ηλικία 28 ετών, έπειτα από περίπου μία δεκαετία συστηματικής χρήσης συσκευών τεχνητού μαυρίσματος.

Όταν οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο, η νόσος βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και είχε εξαπλωθεί σε πολλά σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στη σπονδυλική στήλη, τα πλευρά, τη λεκάνη, τους πνεύμονες και το ήπαρ.

Λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 30 της χρόνια, ενημερώθηκε ότι ο καρκίνος είχε φτάσει και στον εγκέφαλο.

Ξεκίνησε σολάριουμ στα 15 για να «ανταγωνίζεται» τις φίλες της

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι άρχισε να κάνει σολάριουμ όταν ήταν μόλις 15 ετών, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει όσο το δυνατόν πιο σκούρο μαύρισμα.

Όπως είχε περιγράψει, εκείνη και οι φίλες της συνήθιζαν να συγκρίνουν ποια θα κατάφερνε να μαυρίσει περισσότερο.

Παρότι ήταν ανήλικη, υποστήριζε ότι στα καταστήματα που επισκεπτόταν δεν της ζητούσαν ποτέ έγγραφο ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουν την ηλικία της.

Η χρήση σολάριουμ συνεχίστηκε τακτικά για περίπου δέκα χρόνια, μέχρι τη διάγνωση του καρκίνου.

Ο καρκίνος είχε ήδη εξαπλωθεί

Αρχικά διαγνώστηκε με μελάνωμα σταδίου 3C, ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η νόσος είχε ήδη κάνει μεταστάσεις σε διάφορα όργανα και οστά, μεταξύ των οποίων η σπονδυλική στήλη, τα πλευρά, η λεκάνη, οι μηροί, οι πνεύμονες, το ήπαρ, ο σπλήνας και ο μαστός.

Λίγο πριν από τα 30ά γενέθλιά της, έμαθε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και στον εγκέφαλο, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται πλέον τελικού σταδίου.

Σε κάποια φάση της ασθένειάς της, η επιδείνωση ήταν τέτοια ώστε αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Μετέτρεψε την προσωπική της μάχη σε εκστρατεία ενημέρωσης

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η Chelsea αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της για να προειδοποιήσει άλλους νέους ανθρώπους.

Έγινε ενεργή υποστηρίκτρια αυστηρότερων κανόνων για τη λειτουργία των χώρων με σολάριουμ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων.

Παράλληλα, μιλούσε δημόσια για τους κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η υπερβολική έκθεση.

Κατάφερε επίσης να συγκεντρώσει περισσότερες από 4.000 λίρες για τη φιλανθρωπική οργάνωση Melanoma Focus, η οποία στηρίζει ασθενείς και πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης.

Πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου

Η Chelsea πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στους φίλους και στους συγγενείς της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της την περιέγραψαν ως δυναμική, επίμονη και αφοσιωμένη στην προσπάθειά της να βοηθήσει άλλους, ακόμη και την ώρα που η ίδια έδινε τη δική της μάχη με την ασθένεια.

Στενό της πρόσωπο ανέφερε ότι «δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι το τέλος», ενώ φίλη της τη χαρακτήρισε «δυνατή, όμορφη, αστεία, αποφασιστική και αξέχαστη».

Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, στην περιοχή Ashton, και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο Dukinfield Crematorium.

Σχέδιο για αυστηρότερους ελέγχους στα σολάριουμ

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πρόσβαση ανηλίκων στα σολάριουμ.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον Μάιο σχέδιο για υποχρεωτικούς ελέγχους ταυτότητας στα καταστήματα τεχνητού μαυρίσματος στην Αγγλία, καθώς και αυστηρότερη εποπτεία στη χρήση των συγκεκριμένων συσκευών.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν μετά από ανησυχίες ότι ανήλικοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε σολάριουμ, παρά το γεγονός ότι η χρήση τους απαγορεύεται ήδη σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Η σχετική διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή από το 2027.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για την υπεριώδη ακτινοβολία

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι τα σολάριουμ εκθέτουν το δέρμα σε υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση σολάριουμ πριν από την ηλικία των 20 ετών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος κατά περίπου 47% σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ.

Η ιστορία της Chelsea χρησιμοποιείται πλέον ως μία ακόμη προειδοποίηση για τους κινδύνους της τεχνητής μαυρίσματος, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες.