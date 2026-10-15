Στις 10 Οκτωβρίου 1985, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα πρόθυρα ένοπλης σύγκρουσης στην αεροπορική βάση της Σιγκονέλα, στη Σικελία, μετά την κατάληψη του πλοίου Achille Lauro.

Η κρίση ξέσπασε όταν η κυβέρνηση του Μπετίνο Κράξι αρνήθηκε να παραδώσει τους τέσσερις Παλαιστίνιους τρομοκράτες και τον διαμεσολαβητή Αμπού Αμπάς στους Αμερικανούς, επικαλούμενη την εθνική κυριαρχία, καθώς το αδίκημα είχε διαπραχθεί σε ιταλικό πλοίο.

Το στρατιωτικό αδιέξοδο στη Σιγκονέλα

Τη νύχτα μεταξύ 10 και 11 Οκτωβρίου, αφού τα μαχητικά F-14 του αεροπλανοφόρου Saratoga ανάγκασαν το αιγυπτιακό αεροπλάνο που μετέφερε τους δράστες να προσγειωθεί στη Σικελία, δημιουργήθηκε ένα άνευ προηγουμένου στρατιωτικό αδιέξοδο μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Στον διάδρομο του αεροδρομίου, περίπου 50 σμηνίτες της VAM και 20 καραμπινιέροι περικύκλωσαν το αιγυπτιακό αεροπλάνο. Με τη σειρά τους, 50 άνδρες της αμερικανικής Delta Force, που μόλις είχαν προσγειωθεί με δύο C-141 με σβηστά φώτα, περικύκλωσαν τους Ιταλούς στρατιώτες προτάσσοντας τα όπλα τους. Δημιουργήθηκε έτσι μια διάταξη τριών ομόκεντρων κύκλων με τους στρατιώτες έτοιμους να ανοίξουν πυρ.

Ο κίνδυνος ανταλλαγής πυρών και η εκτόνωση

Ο κίνδυνος ανταλλαγής πυρών μεταξύ των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και των ιταλικών δυνάμεων ασφαλείας παρέμεινε εξαιρετικά υψηλός για αρκετές ώρες, τροφοδοτούμενος από τις κατηγορηματικές διαταγές του Ρόναλντ Ρίγκαν να παραλάβουν τους τρομοκράτες και τη σθεναρή αντίθεση του Κράξι, ο οποίος έστειλε άλλα 10 τεθωρακισμένα των καραμπινιέρων από τις Συρακούσες και την Κατάνια για να ενισχύσει την παράταξη και να αποτρέψει μια αμερικανική επέμβαση.

Η ένταση εκτονώθηκε μόνο τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνειδητοποιώντας ότι η Ιταλία δεν θα υποχωρούσε αμαχητί, επέλεξαν τη διπλωματική οδό για να αποφύγουν ένα μακελειό μεταξύ συμμάχων, αν και η διπλωματική κρίση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον παρέμεινε η σοβαρότερη της μεταπολεμικής περιόδου.