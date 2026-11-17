Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε οκτώ ισραηλινές εταιρείες που, σύμφωνα με το Λονδίνο, συμμετέχουν στην επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη. Στον ίδιο κατάλογο εντάχθηκε, για διαφορετικό λόγο, η ισραηλινή οργάνωση Tzav 9: οι βρετανικές Αρχές την κατηγορούν ότι οργανώνει αποκλεισμούς για να εμποδίσει ανθρωπιστικές αποστολές να φτάσουν στη Γάζα.

Οι οκτώ εταιρείες δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, στην αγορά ακινήτων και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα μέτρα προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στη βρετανική δικαιοδοσία. Είναι το πρώτο πακέτο κυρώσεων που ανακοινώνει το Λονδίνο μετά την ενίσχυση, τον Οκτώβριο, του πλαισίου για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Γιατί το Λονδίνο εστιάζει στο σχέδιο Ε1

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ απηύθυνε έκκληση στις επιχειρήσεις να μη συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς για το εποικιστικό σχέδιο Ε1 και να μην αναλάβουν την κατασκευή του έργου.

Κατά τη βρετανική κυβέρνηση, αν το σχέδιο προχωρήσει, κινδυνεύει να αποκοπεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη. Αυτός είναι και ο λόγος που το Λονδίνο θεωρεί ότι διακυβεύεται η ίδια η προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Η Ε1 (East 1) είναι μια έκταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανάμεσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τον ισραηλινό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ. Το ισραηλινό σχέδιο για την περιοχή προβλέπει την κατασκευή περίπου 3.400 κατοικιών.

Το κρίσιμο είναι η θέση της: αν χτιστεί η περιοχή, θα δυσκολέψει η σύνδεση των παλαιστινιακών πόλεων του βορρά με εκείνες του νότου, και θα απομονωθεί περισσότερο η Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη. Γι’ αυτό και το Ε1 θεωρείται εμπόδιο στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους με ενιαία επικράτεια.