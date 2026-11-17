Χωρίς λύση παραμένει το πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, με 31 δρομολόγια να βρίσκονται ακόμα σε πλήρη αναστολή, έπειτα από την παύση λειτουργίας του ταξιδιωτικού οργανισμού Ζορπίδης που είχε αναλάβει μέρος του έργου, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να μεταφέρουν καθημερινά οι ίδιες τα παιδιά τους στα σχολεία.

Το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, η διοίκηση ανακοίνωσε προσωρινή παύση λειτουργίας, έπειτα από 51 χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το σύνολο των 31 δρομολογίων, τα 10 παρέμεναν ήδη ακάλυπτα, εξαιτίας άγονου διαγωνισμού, ενώ άλλα 13 εξυπηρετούνταν από τη συγκεκριμένη εταιρεία που ανέστειλε τη δραστηριότητά της.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει ότι το 95% των δρομολογίων εκτελείται κανονικά και ότι είναι πλήρως διασφαλισμένη η μεταφορά των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών Ειδικών Σχολείων, μέσω ειδικών δρομολογίων που χρηματοδοτεί η ίδια.

Μεγάλες αποστάσεις διανύουν καθημερινά οι γονείς

Το πρόβλημα εντοπίζεται με ιδιαίτερη ένταση στις οικογένειες μαθητών που φοιτούν σε Μουσικά, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα οποία υποδέχονται παιδιά από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνουν οι γονείς, υποχρεώνονται να διανύουν καθημερινά αποστάσεις 15 έως 25 χιλιομέτρων για τη μετακίνηση των παιδιών τους από και προς τις σχολικές μονάδες, γεγονός που επιβαρύνει αισθητά τόσο τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, όσο και τον προϋπολογισμό τους.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συνεδρίασε σήμερα 17 Νοεμβρίου η αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των δρομολογίων.