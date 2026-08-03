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Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο που καταγράφει εκ των έσω τη στιγμή που υδροπλάνο με 10 επιβαίνοντες χάνει ύψος και προσκρούει με σφοδρότητα σε προβλήτα στις Μπαχάμες.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι χάρη στην άμεση κινητοποίηση διασωστών και ιδιωτών με σκάφη.
Βίντεο-ντοκουμέντο μέσα από το αεροσκάφος
Το βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο στο εσωτερικό του αεροσκάφους, αποτυπώνει τις στιγμές της πτώσης.
Στο υλικό φαίνεται καθαρά το υδροπλάνο να χάνει ξαφνικά ύψος και τελικά να προσκρούει στην προβλήτα.
Βίντεο από το εσωτερικό του υδροπλάνου δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης:
Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι: 8 επιβάτες και 2 μέλη του πληρώματος.
Βγήκαν όλοι σώοι
Παρά την τρομακτική εξέλιξη της πτήσης, το συμβάν δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία.
Αμέσως μετά την πρόσκρουση, στο σημείο έσπευσαν διασώστες αλλά και ιδιώτες με σκάφη.
Χάρη στην αστραπιαία κινητοποίηση, όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι.
Βάσει μαρτυριών, το υδροπλάνο βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε απότομα ύψος.
Αφού προσέκρουσε στην προβλήτα κοντά στα σπίτια της περιοχής, το αεροσκάφος παρέμεινε στο σημείο και μετά από μερικές ώρες βυθίστηκε. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας.