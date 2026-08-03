Μια τραγωδία με θύμα τον 36χρονο Φεντερίκο Βένκο εκτυλίχθηκε στη Σόμα Λομπάρντο της Ιταλίας.

Ο άνδρας που οδηγούσε μοτοσικλέτα, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να βοηθήσει μια 39χρονη γυναίκα που είχε χάσει το κινητό της και δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο συνάντησης με τον πρώην σύντροφό της.

Οδηγώντας την στον προορισμό της, ο 43χρονος πρώην σύντροφός της, θεωρώντας εσφαλμένα ότι πρόκειται για τον νέο της σύντροφο, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα του 36χρονου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η μοιραία συνάντηση στον Simplon

Ήταν σχεδόν 11:00 το βράδυ του Σαββάτου (01/08), όταν ο 36χρονος Φεντερίκο Βένκο, κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Simplon, στη Σόμα Λομπάρντο, μια πόλη λίγα μόλις λεπτά από το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου παρατήρησε μια 39χρονη γυναίκα σταματημένη στην άκρη του δρόμου.

Η γυναίκα έψαχνε απεγνωσμένα στο σκοτάδι το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο είχε πέσει από τη βάση του τιμονιού.

Χωρίς το GPS της συσκευής, ήταν αδύνατο για την ίδια να προσανατολιστεί, καθώς δεν γνώριζε την περιοχή.

Προορισμός της ήταν το νεκροταφείο «Maddalena» κοντά στον ποταμό Τιτσίνο, όπου είχε κανονίσει ένα ραντεβού με τον 43χρονο πρώην σύντροφό της, προκειμένου να της παραδώσει προσωπικά της αντικείμενα μετά τον πρόσφατο χωρισμό τους.

Βλέποντάς την σε δυσχερή θέση, ο 36χρονος Φεντερίκο δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. «Θα σε πάω εγώ, έλα, μην ανησυχείς» της είπε, προσφερόμενος να μπει μπροστά με τη μηχανή του για να της δείξει τη διαδρομή μέχρι το σημείο της συνάντησης.

Το φονικό καρτέρι και η τραγική παρεξήγηση

Όταν οι δύο μοτοσικλέτες έφτασαν κοντά στο νεκροταφείο Maddalena, ο 43χρονος πρώην σύντροφος περίμενε ήδη στο σημείο.

Βλέποντας την 39χρονη να καταφθάνει συνοδευόμενη από έναν άλλον άνδρα, θεώρησε πως ο Φεντερίκο ήταν ο νέος της σύντροφος.

Τότε, ο 43χρονος εμβόλισε με το αυτοκίνητό του τη μοτοσικλέτα του 36χρονου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Ο Φεντερίκο εκσφενδονίστηκε από τη σέλα και κατέληξε στο παρακείμενο δάσος, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το 112. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας από το Γκαλαράτε και τη Σόμα Λομπάρντο.

Αν και η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα, η εικόνα άλλαξε γρήγορα όταν στο αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μια πέτρα.

Ο 43χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Ποιος ήταν ο 36χρονος Φεντερίκο Βένκο

Ο Φεντερίκο Βένκο ήταν 36 ετών, κατοικούσε στο Σαμαράτε και ήταν γιος του Ερμάνο Βένκο, πρώην Δημάρχου της πόλης, ο οποίος απεβίωσε το 2010.

Σύμφωνα με το milanotoday είχε δουλέψει ως διευθυντής σε κατάστημα McDonald’s, ως τεχνικός εγκατάστασης γραμμών ασφαλείας σε στέγες και ως κηπουρός.

Το μεγάλο του πάθος ήταν τα βουνά και ονειρευόταν να αποκτήσει μια ορεινή καλύβα για να τη λειτουργήσει ως καταφύγιο.

«Το βράδυ του Σαββάτου, ο Φεντερίκο και εγώ φάγαμε μαζί. Ήταν χαρούμενος. Αποχαιρετηθήκαμε, αλλά δυστυχώς, δεν ξαναείδαμε ποτέ ο ένας τον άλλον», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του στην τοπική εφημερίδα Prealpina.

Η Εισαγγελία του Μπούστο Αρσίτσιο συνεχίζει τις ανακρίσεις για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.