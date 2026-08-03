Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσων κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο με τη δημοσιογράφο του OPEN, Μαρία Σιαμπάνου, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral, δείχνει τη ρεπόρτερ να ξεσπά σε γέλια για άγνωστο λόγο, την ώρα που μετέδιδε τις δραματικές εξελίξεις από την πληγείσα περιοχή.

Παρότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσης έγινε προσπάθεια από το στούντιο να συνεχιστεί ομαλά η ενημέρωση και να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη στιγμή, το νευρικό γέλιο παρέμεινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Το βίντεο που έγινε viral

«Νομίζω έχει απολυθεί την ώρα που μιλάμε»

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο σχολιάστηκε αρνητικά, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια άτυχη αντίδραση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έφτασαν στο σημείο να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή της από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Παρά τα σκληρά σχόλια, δεν έλειψαν κι εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως μια ατυχή ανθρώπινη στιγμή που δεν αναιρεί τη συνολική της επαγγελματική διαδρομή.

Ποια είναι η Μαρία Σιαμπάνου

Ως μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του OPEN, η Μαρία Σιαμπάνου ξεχωρίζει για την καθημερινή της τριβή με το κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι τηλεθεατές την έχει συνδέσει με κάλυψη μεγάλων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο —από καταστροφικές πυρκαγιές και αστυνομικά περιστατικά μέχρι σοβαρά τροχαία.

Πρόκειται για μια ρεπόρτερ με έντονη παρουσία στο πεδίο, που φέρνει εις πέρας πολύωρες και συχνά αντίξοες μεταδόσεις.

Διατηρώντας χαμηλό προφίλ, η Μαρία Σιαμπάνου αποφεύγει να εκθέτει την προσωπική της ζωή στα μέσα ενημέρωσης. Η εικόνα που προβάλλει είναι αμιγώς επαγγελματική, με τις αναρτήσεις στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media να αντανακλούν την αφοσίωσή της στη δημοσιογραφία και τη δουλειά της στο πεδίο.

Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Μαρία Σιαμπάνου μετατράπηκε από τη ρεπόρτερ του πεδίου στο κεντρικό πρόσωπο της διαδικτυακής επικαιρότητας, με το όνομά της να κυριαρχεί στις συζητήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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