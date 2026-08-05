Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στη Μύκονο με λευκό στράπλες φόρεμα

Η επιλογή του λευκού χρώματος, που αποτελεί διαχρονική αξία για τις καλοκαιρινές εξόδους, ταίριαξε απόλυτα με το κυκλαδίτικο σκηνικό, δημιουργώντας εικόνες που αποπνέουν ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είδαμε να περνάει όμορφες στιγμές σε story στο Instagram, με τον Νίκο Κοκλώνη, τον Τρύφωνα Σαμαρά και τον Γιώργο Ασημακόπουλο.

Για την εμφάνισή της, καθώς και τα κοπλιμέντα από γυναίκες, τόνισε σε σχετικά πρόσφατές της δηλώσεις: «Δεν επιδιώκω να είμαι αψεγάδιαστη. Όλες οι γυναίκες έχουμε ατέλειες, αλλά είναι αυτές που μας κάνουν μοναδικές. Σίγουρα τα κοπλιμέντα από μία γυναίκα μετράνε παραπάνω, ενώ από τους άντρες λέγονται για να ειπωθούν…».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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