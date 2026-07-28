Η Αμαλία Κωστοπούλου είναι γνωστό ότι έχει αδυναμία στα διαχρονικά κομμάτια των μεγαλύτερων luxury οίκων. Αυτή τη φορά, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου παρουσίασε μία ακόμη εντυπωσιακή τσάντα Hermès από την προσωπική της συλλογή.

Μέσα από μια άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε τη νέα της πολυτελή τσάντα!

Η νέα προσθήκη στη συλλογή της είναι η Hermès Garden Party Negonda Blue Orchid, σε μία ιδιαίτερη μπλε απόχρωση που ταιριάζει ιδανικά με το θαλασσινό τοπίο.

Η συγκεκριμένη σειρά θεωρείται μία από τις πιο προσιτές επιλογές του πολυτελούς γαλλικού οίκου. Φυσικά, όταν γίνεται λόγος για Hermès, ακόμη και ο όρος «οικονομική» παραμένει σχετικός, καθώς η τιμή μιας vintage Garden Party μπορεί να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Ανάλογα με το μέγεθος, τη χρονιά κυκλοφορίας και κυρίως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η τσάντα μπορεί να κοστίζει από περίπου 2.000 ευρώ έως και 6.000 ευρώ στη διεθνή αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας.

Η επιλογή της Αμαλίας Κωστοπούλου δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το έντονο χρώμα της τσάντας έδινε έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στο κατά τα άλλα minimal καλοκαιρινό σκηνικό.

Η Garden Party δεν είναι η μοναδική vintage Hermès που έχει προσθέσει το τελευταίο διάστημα στην γκαρνταρόμπα της.

Προηγουμένως, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε παρουσιάσει μέσα από βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μία Hermès Kelly 32, κατασκευασμένη από δέρμα box και διακοσμημένη με χρυσά μεταλλικά στοιχεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι χρονολογείται από το 1999, γεγονός που το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό για τους συλλέκτες και τους λάτρεις των vintage αξεσουάρ.

Όπως είχε εξηγήσει η ίδια στο βίντεο, η τσάντα συνοδεύεται από όλα τα αυθεντικά εξαρτήματά της, καθώς διαθέτει τον αρχικό ιμάντα, το χαρακτηριστικό λουκέτο αλλά και το κλειδί της.

Η πρώτη Birkin της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η πρώτη τσάντα με την οποία εγκαινίασε τη συλλογή της ήταν μία Marfa Beige Birkin 30, ένα κομμάτι σε ουδέτερη και διαχρονική απόχρωση που μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά σύνολα.

Για την ίδια, ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά δεν συνδεόταν μόνο με τη μόδα ή την επιθυμία να αποκτήσει μία από τις πιο περιζήτητες τσάντες παγκοσμίως. Όπως είχε αποκαλύψει, η Birkin είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ήρθε σε μία περίοδο κατά την οποία είχαν συμβεί δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις στη ζωή της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου είχε χαρακτηρίσει την τσάντα «συμβολική», καθώς την απέκτησε μετά τον αρραβώνα της με τον μετέπειτα σύζυγό της, Jake Medwell, αλλά και μετά από μία σημαντική επαγγελματική επιτυχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

govastiletto.gr -Αμαλία Κωστοπούλου: Σε υπερπολυτελή γάμο στην Ίο με τον Jake Medwell