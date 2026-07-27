Η Kim Kardashian απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της αγαπημένης της γιαγιάς, Mary Jo Campbell, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.

Με αφορμή τα 92α γενέθλιά της, η τηλεπερσόνα δημοσίευσε μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους, εκφράζοντας την αγάπη και τη νοσταλγία που νιώθει για τη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή της.

Η Mary Jo Campbell έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουλίου, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένεια Kardashian-Jenner.

Στο μήνυμά της, η Kim αποκάλυψε ότι, ψάχνοντας μαζί με τη μητέρα της, Kris Jenner, τα προσωπικά αντικείμενα της γιαγιάς της, ανακάλυψε άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της, γεγονός που την έκανε να τη θαυμάσει ακόμη περισσότερο.

Όπως ανέφερε, πίστευε πως γνώριζε τα πάντα για εκείνη, όμως οι νέες αυτές ανακαλύψεις της έδωσαν έναν ακόμη βαθύτερο λόγο να τη σέβεται και να την αγαπά.

«Χρόνια πολλά στον παράδεισο, γιαγιά. Μέσα σε αυτές τις λίγες ημέρες έμαθα τόσα πολλά για σένα, που δεν γνώριζα. Νόμιζα ότι ήξερα κάθε πτυχή της ζωής σου, όμως τελικά με έκανες να σε θαυμάσω ακόμη περισσότερο. Σήμερα σε γιορτάζουμε. Μου λείπεις απίστευτα και θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε, μεταξύ άλλων, στη συγκινητική της ανάρτηση.

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