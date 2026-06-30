Στην αναβολή τριών προγραμματισμένων συναυλιών της περιοδείας «Eternal Sunshine» προχώρησε η Ariana Grande, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της πως η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου στο Barclays Center της Νέας Υόρκης μεταφέρεται στις 14 Ιουλίου, ενώ οι δύο εμφανίσεις της στο TD Garden της Βοστώνης, που είχαν οριστεί για τις 22 και 24 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 26 Ιουλίου, αντίστοιχα.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια εξήγησε πως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας εντοπίστηκαν ζητήματα στην παραγωγή της περιοδείας, τα οποία καθιστούσαν απαραίτητες τις αλλαγές στο πρόγραμμα.

«Λυπούμαστε πολύ για αυτές τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Αυτή ήταν η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή, καθώς τα προβλήματα στην παραγωγή έγιναν τώρα αντιληπτά», έγραψε η ίδια.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια τόσο του κοινού, όσο και της ομάδας της, ενώ θέλει οι θεατές να απολαύσουν το show ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί.

«Το πιο σημαντικό για όλους μας είναι, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια και επίσης, να δείτε όλη την παράσταση όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονώ να σας δω», ανέφερε στο μήνυμά της.

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