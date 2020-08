Ed Sheeran: «Δεν είδα το φως του ήλιου για περίπου τέσσερις μήνες»

O Ed Sheeran σε ένα νέο βίντεο με τίτλο «Finding Peace in the Top of the Music Industry» μίλησε για τη μάχη του με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το 2015.

Το βίντεο γυρίστηκε για το Hay House Chasing the Present Summit, μια εκδήλωση που είχε ως στόχο να «εξερευνήσει τη σύγχρονη επιδημία του άγχους και τρόπους εύρεσης ελευθερίας και θεραπείας», αναφέρει ο ιστότοπος της εκδήλωσης.

