«Φουρτουνιασμένος» ο Μπεν Άφλεκ συζητά έντονα με τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ - Δείτε το βίντεο

Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει τον Μπεν Άφλεκ «φουρτουνιασμένο» να κάνει έντονες χειρονομίες ενώ βρισκόταν σε δείπνο με τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ σε ένα ιταλικό ξενοδοχείο.



Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο στη λίμνη Κόμο στη βόρεια Ιταλία και αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του διάσημου ζευγαριού μετά τον εντυπωσιακό γάμο του στη Τζόρτζια.



Στο βίντεο φαίνεται ο Άφλεκ να κουνάει το κεφάλι του και να μιλά γρήγορα, ενώ η Λόπεζ άκουγε. Ο Χολιγουντιανός σταρ έκανε έντονες κινήσεις με τα χέρια του και κάποια στιγμή έσκυψε προς το μέρος της Τζένιφερ, έχοντας ζωηρές εκφράσεις στο πρόσωπό του.

Η τραγουδίστρια μετακινήθηκε στη θέση της, αλλά έδειχνε να ακούει προσεκτικά τον σύζυγό της. Στο τραπέζι ήταν οι δυο τους, ενώ φιλήθηκαν αρκετές φορές. Oι δυο τους κοιτούσαν φωτογραφίες στο κινητό του Άφλεκ. Ο ηθοποιός κράτησε αρκετές φορές ψηλά το κινητό για να δει με τη γυναίκα του στιγμιότυπα από τον γάμο τους.

Το ζευγάρι αποχώρησε από το ξενοδοχείο πιασμένο χέρι-χέρι.

