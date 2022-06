Γενέθλια για τον Χρήστο Σαντικάι - Η εντυπωσιακή τούρτα και οι ευχές από τη Λάουρα Νάργες

Τα γενέθλιά του είχε την Τετάρτη 15 Ιουνίου ο Χρήστος Σαντικάι και η εγκυμονούσα σύντροφός του Λάουρα Νάργες, τού ετοίμασε την πιο ξεχωριστή έκπληξη!

Η Λάουρα που σε λίγες μέρες μπαίνει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της έγραψε στα social media τις πιο τρυφερές και ερωτικές ευχές για τον άντρα της ζωής της!

«Σαν σήμερα πριν έναν χρόνο ακριβώς στα γενέθλιά σου ήμασταν φίλοι. Έκανες μια ευχή πολύ συγκεκριμένη όταν έσβησες τα κεράκια. Και φέτος… όσο σβήνεις τα κεράκια της τούρτας σου περιμένουμε να γίνουμε τρεις! Η ευχή σου έγινε πραγματικότητα με το παραπάνω! Και αυτό σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, όλες οι ευχές σου να πραγματοποιούνται και να αποκτάς όλα όσα ποθείς. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, πάντα εκεί μαζί σου, να σε στηρίζω και να σε αγαπάω με όλη μου την ψυχή. Χρόνια πολλά στον καλύτερο άντρα, σύντροφο, συνοδοιπόρο, partner in crime και soon to be daddy του κόσμου όλου!».

