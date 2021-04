Η Angelina Jolie επιστρέφει με ταινία δράσης

H Angelina Jolie μετά από δέκα χρόνια επιστρέφει στη μικρή οθόνη με την ταινία δράσης, «Those Who Wish Me Dead».

Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Michael Koryta, και περιγράφει την ιστορία ενός 12χρονου αγοριού, ο οποίος γίνεται μάρτυρας μίας βίαιης δολοφονίας. Του δίνεται μία πλαστή ταυτότητα και κρύβεται σε ένα πρόγραμμα εφήβων με προβλήματα, μέσα στο δάσος. Οι δολοφόνοι όμως τον αναζητούν και δεν διστάζουν να σφάξουν όποιον βρεθεί μπροστά τους. Μία ειδικά εκπαιδευμένη πυροσβέστης, η Hannah, συναντά τον έφηβο και προσπαθεί να τον προστατεύσει από εκείνους που τον καταδιώκουν.

