Η απάντηση της Χατζίδου στις κατηγορίες ότι εκμεταλλεύεται την αναπηρία του συζύγου της

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου το βράδυ του Σαββάτου κατάφεραν να συγκινήσουν το τηλεοπτικό κοινό στο Just the 2 of us, καθώς με αφορμή το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη που ερμήνευσαν, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε και στο ατύχημα που είχε και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του.

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες η τραγουδίστρια με μια ανάρτηση της στο Instagram «ξέσπασε», καθώς πέρα από τα θετικά μηνύματα που πήρε το ζευγάρι, πολλοί ήταν και αυτοί που τους κατέκριναν και θεώρησαν ότι όλα γίνονται για τις ψήφους.

