Η Δέσποινα Βανδή φόρεσε το ίδιο baby pink φόρεμα που είχε βάλει η Hailey Bieber στην Ελλάδα

Η Δέσποινα Βανδή, συμμετέχει στο show Just the two of us που προβάλλεται κάθε Σάββατο βράδυ στον Alpha.

H τραγουδίστρια, επέλεξε για την τελευταία εμφάνισή της ένα ροζ φόρεμα το οποίο είχε την υπογραφή της σχεδιάστριας Magda Butrym και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημί πέδιλα.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr