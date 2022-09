Κάρα Ντελεβίν: Ανησυχία για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του supermodel

Προβληματισμένη φαίνεται η οικογένεια του γνωστού σούπερ μόντελ, Κάρα Ντελεβίν, μετά από μια σειρά από ασταθείς δημόσιες εμφανίσεις. Η Βρετανίδα supermodel Κάρα Ντελεβίν έχει προκαλέσει ανησυχίες για την υγεία της έπειτα από μία σειρά από δημόσιες ατημέλητες και παράξενες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με πηγές της DailyMail.com, το πρώην κορίτσι της Κρίστιεν Στιούαρτ έδειχνε να μην μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις του σώματός της σε ορισμένα σημεία, καθώς στις φωτογραφίες απεικονίζεται να μιλάει στο τηλέφωνο, να σκύβει, να αφήνει το τηλέφωνό της και να περπατάει δείχνοντας πολύ νευρική και σαν να μην μπορεί να σταματήσει να κινείται.

Tο μοντέλο και ηθοποιός, απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι στο δρόμο προς το αεροδρόμιο στο πίσω κάθισμα ενός Chevy Suburban, με τα πόδια να κρέμονται από το παράθυρο, καθώς ο οδηγός της περνούσε μέσα από την κίνηση του Λος Άντζελες.

Αφού φέρεται να εμφανίστηκε με δύο ώρες καθυστέρηση για την πτήση της με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Jay-Z, το μοντέλο -που φορούσε ένα μπλουζάκι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μαύρο τζόκινγκ με πράσινες, κίτρινες και κόκκινες λωρίδες, κίτρινες κάλτσες και χωρίς παπούτσια- πήρε το δρόμο για το αεροπλάνο μαζί με τον σκύλο της, την Alfiie. Στο αεροπλάνο επέβαιναν επίσης δύο άγνωστοι άνδρες με ριγέ μπλούζες, αναφέρει η Daily Mail.

Αφού ένα μέλος της συνοδείας της Ντελεβίν μίλησε στο προσωπικό του αεροδρομίου, οι βαλίτσες του μοντέλου απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο και τοποθετήθηκαν πίσω στο SUV με το οποίο έφτασε. Στη συνέχεια μπήκε η ίδια μέσα και απομακρύνθηκε.

Οι θαυμαστές της Ντελεβίν έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την σταρ, έπειτα από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητα με το μοντέλο να καπνίζει μια πίπα μόνη σε ένα αυτοκίνητο και μετά να παρουσιάζει μία ασυνήθιστη και παράξενη συμπεριφορά στο αεροδρόμιο Van Nuys στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα. Πλέον, οι φίλοι και η οικογένειά της αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν το προβληματικό πρώην «it girl».

In a world wherein certainty appears to have disappeared, it's a great comfort that some things never change. For instance, #CaraDelevingne being photographed off her tits in public https://t.co/RMY1Psl58x