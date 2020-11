Νέο βιβλίο αποκαλύπτει: «Η Kate Middleton είχε στρατηγική με τον πρίγκιπα William»

Στο νέο του βιβλίο «Battle of Brothers: William and Harry—The Inside Story of a Family in Tumult» o Ρόμπερτ Λέισι περιγράφει με λεπτομέρειες όσα έκανε η Kate σε ηλικία 19 ετών για να βεβαιωθεί πως θα γίνει μελλοντική σύζυγος του William.

«Η Kate είχε μεγάλη στρατηγική», αποκάλυψε ο Ρόμπερτ στο περιοδικό Elle.

Περισσότερα στο govastileto.gr