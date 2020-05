Το νέο βιβλίο για τη ζωή του Kobe Bryant

Βιβλίο πρόκειται να γίνει η ζωή του αδικοχαμένου Kobe Bryant, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με την κόρη του, Gianna ύστερα από τη συντριβή ελικοπτέρου τον Ιανουάριο.

Ο αθλητικογράφος, Mike Sielski του «The Philadelphia Inquirer» ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το φθινόπωρο του 2021, θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του θρύλου του NBA, με τον τίτλο: «Remember His Name: The Rise of Kobe Bryant».

