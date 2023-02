Στέλλα Σολωμίδου: Από τον Νίκο Μουτσινά στο J2US – Η νέα ζωή μετά την απώλεια του γιου της

Πρεμιέρα έκανε το περασμένο Σάββατο το Just the 2 of us με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη με πολλά λαμπερά πρόσωπα να συμμετέχουν στον νέο κύκλο του φιλανθρωπικού show του Alpha.

Ένα όμως από τα πρόσωπα κατάφερε να κλέψει λίγο περισσότερο την παράσταση. Κι ο λόγος για την κυρία Στέλλα Σολωμίδου.

Η τηλεπερσόνα των Σερρών που έγινε ευρύτερα γνωστή χάρη στον Νίκο Μουτσινά έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τον Πάνο Καλίδη και δεν σταμάτησε να εισπράττει καλά λόγια όχι μόνο από τους κριτές αλλά και από το Twitter.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr