Xρήστος Μάστορας: Δείτε την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του σε Joker!

Άκρως πετυχημένη και εντυπωσιακή ήταν η μεταμόρφωση που έκανε ο Χρήστος Μάστορας σε Joker, στον ήρωα που συγκλόνισε στην ομώνυμη ταινία.

Το μακιγιάζ έκανε η face stylist Alya Do και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από υπέροχο.

«Is it just me or is it getting crazier out there? #jokerquotes #joker Epic transformation by @alya_do» έγραψε ο frontman του συγκροτήματος «Μelisses» κάτω από τη φωτογραφία.

Πηγή: govastileto.gr