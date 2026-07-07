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Ο Bad Bunny χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ευρωπαϊκής περιοδείας του, όταν κατά τη συναυλία του στο Παρίσι στο πλαίσιο του «DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour» υποδέχτηκε στη σκηνή τον J Balvin.

Οι δύο superstars της latin μουσικής ερμήνευσαν μαζί το αγαπημένο «Como Un Bebé», ξεσηκώνοντας το κοινό και μετατρέποντας το στάδιο σε ένα ατελείωτο πάρτι.

Η κοινή τους εμφάνιση προκάλεσε ενθουσιασμό στους χιλιάδες θεατές, ενώ βίντεο από τη στιγμή κατέκλυσαν τα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Η εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυνατή χημεία τους επί σκηνής και αποτέλεσε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της φετινής ευρωπαϊκής μουσικής περιοδείας του Bad Bunny.

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A post shared by J Balvin (@jbalvin)


@tehotts Incroyable guest #jbalvin #BadBunny #Paris #DTMFWorldTour #plenitudearena ♬ son original – Tehots 🧢

@gala.fr #badbunny #jbalvin #casita #debitirarmasfotos #tiktokmusic ♬ son original – @galafr

@elothatgirl Deux concerts en un #badbunny #badbunnyparis #jbalvin #concert #plenitudearena ♬ son original – Elodie

@shi0m4 @Bad Bunny ♬ QUE PRETENDES – J Balvin & Bad Bunny

@__kelen___ Como un bebé #badbunny #jbalvin #paris #dtmfbadbunny #fyp ♬ original sound – Georgia-Louise🥂

Govastiletto.gr – Schiaparelli: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny στο show

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