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Ο Bad Bunny χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ευρωπαϊκής περιοδείας του, όταν κατά τη συναυλία του στο Παρίσι στο πλαίσιο του «DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour» υποδέχτηκε στη σκηνή τον J Balvin.
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@tehotts Incroyable guest #jbalvin #BadBunny #Paris #DTMFWorldTour #plenitudearena ♬ son original – Tehots 🧢
@gala.fr #badbunny #jbalvin #casita #debitirarmasfotos #tiktokmusic ♬ son original – @galafr
@elothatgirl Deux concerts en un #badbunny #badbunnyparis #jbalvin #concert #plenitudearena ♬ son original – Elodie
@shi0m4 @Bad Bunny ♬ QUE PRETENDES – J Balvin & Bad Bunny
@__kelen___ Como un bebé #badbunny #jbalvin #paris #dtmfbadbunny #fyp ♬ original sound – Georgia-Louise🥂
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