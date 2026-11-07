Τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Αθήνα μοιράστηκε η Μπέττυ Βακαλίδου.

Η ηθοποιός και συγγραφέας αποκάλυψε πως, λίγο καιρό αφότου εγκατέλειψε το χωριό της στον Έβρο για να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα, η οικογένειά της φρόντισε να οδηγηθεί σε αναμορφωτήριο, όπου παρέμεινε για τριάμισι χρόνια.

Η Μπέττυ Βακαλίδου βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αντιδράσεις που συνάντησε από το οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά και στις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μέχρι να μπορέσει να ζήσει σύμφωνα με την ταυτότητά της.

Η απόφαση της οικογένειάς της και τα 3,5 χρόνια στο αναμορφωτήριο

Όπως εξήγησε, η απομάκρυνσή της από το οικογενειακό της περιβάλλον και η εγκατάστασή της στην Αθήνα δεν της εξασφάλισαν την ελευθερία που αναζητούσε. Μέσα σε λίγους μήνες, οι γονείς της έστειλαν τον αδερφό της στην πρωτεύουσα, προκειμένου να τη μεταφέρει σε αναμορφωτήριο.

Εκεί έμεινε για τριάμισι χρόνια, βιώνοντας δύσκολες καταστάσεις και περιορισμούς.

«Όλα ξεκίνησαν από την οικογένεια. Όταν αποφάσισα και έφυγα και ήρθα στην Αθήνα, μετά από λίγους μήνες, πριν κλείσω καν χρόνο ελευθερίας μακριά από το χωριό, έστειλαν τον τρίτο μου αδερφό, που ήταν ο πιο κακοποιητικός, με εξουσιοδότηση από τον πατέρα και τη μητέρα μου, να με κλείσει στο αναμορφωτήριο. Και με έκλεισε, όπου παρέμεινα 3,5 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως άρχισε να προσεγγίζει διαφορετικά την κατάσταση, ζητώντας να παρακολουθεί μαθήματα στο σχολείο και προσφέροντας βοήθεια στα γραφεία του ιδρύματος.

Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη των υπευθύνων, αποκτώντας ορισμένες ελευθερίες, όπως το να μπορεί να πηγαίνει στον κινηματογράφο.

Η πορεία στη Λεωφόρο Συγγρού και η φυλομετάβαση

Η ίδια μίλησε και για τις επαγγελματικές επιλογές στις οποίες οδηγήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Όπως αποκάλυψε, βρέθηκε στην πορνεία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, παρότι δεν ήταν κάτι που επιθυμούσε ή ένιωθε άνετα να κάνει.

Στην προσπάθειά της να αλλάξει επαγγελματική πορεία, επιχείρησε να εργαστεί στα καράβια. Η εμπειρία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε και τελικά επέστρεψε στην Αθήνα, όπου η Λεωφόρος Συγγρού αποτέλεσε ξανά τη μόνη διαθέσιμη διέξοδο για την εργασία της.

«Η ανάγκη για την επιβίωση ήταν μεγάλη και κατέληξα στην πορνεία με πολύ φόβο, δεν μου άρεσε καθόλου. 2-3 μήνες έκανα αυτή τη δουλειά, τα παράτησα και πήγα ξανά ως αγόρι ένα τελευταίο ταξίδι με τα καράβια. Απογοητεύτηκα ξανά, γύρισα και η μόνη οδός ήταν η Λεωφόρος Συγγρού. Δούλεψα εκεί κάποια χρόνια και το 1984 έκανα τη φυλομετάβαση», είπε.

Govastiletto.gr – Μπέττυ Βακαλίδου: «Η κακοποίησή μου ξεκίνησε 12 χρονών… δεν συγχώρεσα την οικογένειά μου»