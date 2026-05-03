Ο Μπρούνο Τσερέλα μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου, σε μια πιο εκτενή συνέντευξη στο vidcast «Game On» της Ντορέττας Παπαδημητρίου στο YouTube.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε αρχικά στο πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους, περιγράφοντας μια αρκετά τυχαία, αλλά όπως τη χαρακτήρισε, «μοιραία» συγκυρία.

Όπως είπε, όσο βρισκόταν στην Αθήνα, έτυχε να δει τηλεοπτικά μια συνέντευξη της Οικονομάκου, κάτι που του κίνησε την περιέργεια και τον οδήγησε να ψάξει περισσότερα για εκείνη.

Λίγο καιρό αργότερα της έστειλε μήνυμα, ξεκινώντας μια επικοινωνία που εξελίχθηκε σταδιακά και μετά από μήνες συνομιλίας, οδήγησε στη γνωριμία τους από κοντά.

Ο ίδιος μίλησε και για τη περίοδο της ζωής του στην οποία βρισκόταν τότε, σημειώνοντας ότι δεν έψαχνε απαραίτητα μια νέα σχέση, καθώς είχε ήδη πίσω του μια μακροχρόνια σχέση και έβλεπε διαφορετικά το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η γνωριμία με την Αθηνά ήρθε φυσικά και χωρίς πίεση, κάτι που τον βοήθησε να προσεγγίσει τη σχέση με ηρεμία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργούν ως ζευγάρι, λέγοντας πως και οι δύο δίνουν σημασία στην ειλικρίνεια, στην αυτονομία και στον σεβασμό του προσωπικού χώρου του άλλου. Όπως είπε, θεωρεί ότι αυτή η ισορροπία είναι ένα από τα στοιχεία που τους κάνει να ταιριάζουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας. Ο Μπρούνο Τσερέλα δήλωσε ότι θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι σέβεται απόλυτα τη θέση και τις επιλογές της συντρόφου του, επισημαίνοντας πως τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού και χωρίς πίεση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πιο σημαντικό για εκείνον είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η βιασύνη για το επόμενο βήμα.

