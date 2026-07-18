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Με διάφανο μπλουζάκι χωρίς εσώρουχο εμφανίστηκε στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο η Chiara Ferragni.

Η Ιταλίδα influencer δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε πόζαρε με φόντο τη σκηνή, όπου τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, φορώντας ένα αποκαλυπτικό και παράλληλα γυαλιστερό τοπ, το οποίο συνδύασε με ασορτί φούστα.

Στις υπόλοιπες εικόνες εμφανίζεται με ένα μακρύ φόρεμα σε έναν εντυπωσιακό χώρο, στο πλαίσιο φωτογράφισης που πραγματοποίησε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Chiara Ferragni έγραψε: «Από μια φωτογράφιση καμπάνιας στο Τορίνο σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο την ίδια μέρα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

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