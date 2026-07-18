Ένα απρόοπτο πρόβλημα υγείας ανάγκασε τον Γιώργο Λιβάνη να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του εμφανίσεις την Πέμπτη 17 Ιουλίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακολούθους μέσα από ανάρτηση στα social media ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να εμφανιστεί ούτε στην παράσταση όπου συμμετέχει στο Θέατρο Άλσος, ούτε στο VogClub Athens.

Με μήνυμά του ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την κατανόηση, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως θα επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές», έγραψε ο Γιώργος Λιβάνης.

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