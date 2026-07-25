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Ο Χρίστος Κούγιας μοιράστηκε ένα νέο, ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς φίλου του, δείχνοντας ότι αφήνει σιγά σιγά πίσω του μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια δείχνει πιο ανανεωμένος και ερωτευμένος από ποτέ, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά.
Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με την εντυπωσιακή σύντροφό του πάνω σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που την βλέπουμε, αφού πριν από λίγο καιρό ο Χρίστος Κούγιας την είχε παρουσιάσει στους διαδικτυακούς φίλους του μέσα από στιγμιότυπα που είχε δημοσιεύσει από μια βραδινή έξοδό τους.
Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή του φετινού καλοκαιριού, ζώντας ένα όμορφο και ήρεμο έρωτα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
govastiletto.gr – Ερωτευμένος ο Χρίστος Κούγιας: Η βραδινή έξοδος με την καλλονή σύντροφό του, Κατερίνα Κακλαμάνου