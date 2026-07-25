Ο Χρίστος Κούγιας μοιράστηκε ένα νέο, ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς φίλου του, δείχνοντας ότι αφήνει σιγά σιγά πίσω του μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια δείχνει πιο ανανεωμένος και ερωτευμένος από ποτέ, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με την εντυπωσιακή σύντροφό του πάνω σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που την βλέπουμε, αφού πριν από λίγο καιρό ο Χρίστος Κούγιας την είχε παρουσιάσει στους διαδικτυακούς φίλους του μέσα από στιγμιότυπα που είχε δημοσιεύσει από μια βραδινή έξοδό τους.

Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει ήδη τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αν και ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία, όλα μαρτυρούν ότι βρίσκεται στη Μύκονο, ένα νησί με το οποίο συνδέεται στενά, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά τόσο ο ίδιος, όσο και η αδελφή του, Μάιρα Κούγια, στο χώρο του real estate.

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή του φετινού καλοκαιριού, ζώντας ένα όμορφο και ήρεμο έρωτα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

govastiletto.gr – Ερωτευμένος ο Χρίστος Κούγιας: Η βραδινή έξοδος με την καλλονή σύντροφό του, Κατερίνα Κακλαμάνου