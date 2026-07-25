Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην τηλεόραση – Όλες οι λεπτομέρειες

Το project προορίζεται για την prime time του καναλιού και αποτελεί μια πρωτότυπη ιδέα, αφού διαφοροποιείται αρκετά από τις εκπομπές που έχει παρουσιάσει στο μακρινό παρελθόν, όπως το «Star Cafe» τη δεκαετία του 1990.

Τα γυρίσματα θα γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στα μέρη όπου διαμένουν οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν ή στο σημείο που βίωσαν κάτι αποκαλυπτικό για τη ζωή τους.

Στόχος της παραγωγής είναι να καταγράψει προσωπικές μαρτυρίες και βιώματα μέσα από κινηματογραφική αισθητική και εξωτερικά γυρίσματα, αποφεύγοντας την κλασική τηλεοπτική συνέντευξη σε στούντιο.

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