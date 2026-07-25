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Η Ιωάννα Τούνη κάνει διακοπές στη Μύκονο.

Η social media star απόλαυσε μια βραδινή έξοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχτηκε «πέσιμο» από την κάμερα του Mykonos Live Tv.

Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε ερωτήσεις για τη Ρία Ελληνίδου, τη σύντροφο του πατέρα του παιδιού της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος ρώτησε για τη συναυλία που έκανε η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο πριν από ορισμένες ημέρες. Αμέσως μετά ακούστηκε το τραγούδι «Safari» της Ρίας Ελληνίδου από ηχεία γνωστού κλαμπ.