Η Αναστασία Γιάμαλη επανήλθε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην έντονη λογομαχία που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA. Με αφορμή τις αιχμές και τον χαρακτηρισμό «κίτρινη δημοσιογραφία» που δέχτηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το ρεπορτάζ γύρω από την καταγγελία της επιθεωρήτριας Εργασίας, η δημοσιογράφος έδωσε τη δική της απάντηση.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η τηλεοπτική συζήτηση είχε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αμφισβητεί το περιεχόμενο του ρεπορτάζ και την αυθεντικότητα της τηλεφωνικής καταγραφής που παρουσιάστηκε. Μία ημέρα αργότερα, η Αναστασία Γιάμαλη επέλεξε να τοποθετηθεί αναλυτικά στην έναρξη της εκπομπής της, και να υπερασπιστεί τη δημοσιογραφική δουλειά της ομάδας της και υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που διαθέτουν είναι στη διάθεσή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr