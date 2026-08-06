Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου στη συναυλία της στην Κύθνο

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε σε ακόμη μια ζωντανή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή του στην τραγουδίστρια.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανέβασε βίντεο από τη βραδιά, καταγράφοντας τη Ρία Ελληνίδου επάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε μπροστά στο κοινό. Ο ίδιος βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση, μάλιστα σχολιάζοντας με χιούμορ: «Πόσο πιο πάνω απ’ την πίστα το θες!».