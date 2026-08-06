Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου στη συναυλία της στην Κύθνο

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε σε ακόμη μια ζωντανή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή του στην τραγουδίστρια.
Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανέβασε βίντεο από τη βραδιά, καταγράφοντας τη Ρία Ελληνίδου επάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε μπροστά στο κοινό. Ο ίδιος βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση, μάλιστα σχολιάζοντας με χιούμορ: «Πόσο πιο πάνω απ’ την πίστα το θες!».
Στα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με εντυπωσιακό κίτρινο σύνολο, ενώ το σκηνικό είναι γεμάτο λουλούδια και έντονα φώτα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυναμική ατμόσφαιρα.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απόλαυσε ιδιαίτερα τη βραδιά, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του χαρακτηριστικές στιγμές από την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου.
govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου κοιμάται στην αγκαλιά του