Τα εντυπωσιακά του αυτοκίνητα μοιράστηκε με το κοινό του στο Instagram ο Cristiano Ronaldo. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, του οποίου ο στόλος ξεπερνά τα 40 πολυτελή οχήματα, φωτογραφήθηκε ανάμεσα στα πανάκριβα αμάξια του, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την ιδιωτική του συλλογή.

«Τα παιχνίδια μου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram την οποία συνόδευσε με το emoji ενός πυραύλου.

Σύμφωνα με την Daily Mail ανάμεσα στα αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες του CR7 βρίσκονται αρκετές Ferrari, όπως η Ferrari Purosangue, αξίας περίπου 360.000 ευρώ, η Ferrari 599 GTO, που κοστίζει πάνω από 580.000 ευρώ, η Ferrari SP3 Daytona, με εκτιμώμενη αξία περίπου 2 εκατ. ευρώ, καθώς και η εντυπωσιακή Ferrari Monza SP1, ένα σπάνιο μοντέλο που σε δημοπρασίες έχει φτάσει σχεδόν τα 2,62 εκατ. ευρώ.

Στη συλλογή του Ronaldo περιλαμβάνονται επίσης δύο Bugatti: μία Bugatti Veyron, αξίας περίπου 2,31 εκατ. ευρώ, και η εξαιρετικά σπάνια Bugatti Centodieci, από την οποία η ιταλική εταιρεία κατασκεύασε μόλις δέκα αυτοκίνητα.

Ο Ronaldo έδειξε επίσης στους followers του τη McLaren Speedtail, η οποία μπορεί να κοστίσει έως και 2,42 εκατ. ευρώ, καθώς και τη Mercedes-AMG One, ένα υβριδικό hypercar με τιμή που ξεπερνά τα 2,54 εκατ. ευρώ.

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Μιλώντας παλαιότερα στον Πιρς Μόργκαν για την αγάπη του σε αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων, ο 41χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε πει πως «αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι έχω 40 ή 41 αυτοκίνητα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λατρεύω τις Bugatti, είναι μια διαφορετική κατηγορία».

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, είχε αγοράσει μία Bugatti Tourbillon αξίας περίπου 3,69 εκατ. ευρώ περισσότερο ως επένδυση παρά για προσωπική απόλαυση.

govastiletto.gr -Γιατί ο Cristiano Ronaldo δεν έχει ούτε ένα τατουάζ στο σώμα του στα 41 του χρόνια;