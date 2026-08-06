Στο πλευρό του Γρηγόρη Μόργκαν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ζει τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Ο ερχομός του γιου τους ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία, με την ίδια να εκφράζει ανοιχτά την ευγνωμοσύνη της για την οικογένεια που δημιούργησαν. Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους ακολούθους της τα συναισθήματά της, αφιερώνοντας μια γεμάτη αγάπη εξομολόγηση στον σύζυγό της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γρηγόρης Μόργκαν εμφανίζεται να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του surf. Πάνω στο βίντεο έγραψε: «Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόσθεσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki Valavani Morgan (@evridiki_valavani)

govastiletto.gr -Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πρώτες διακοπές με τον γιο της και τον Γρηγόρη