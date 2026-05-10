Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει κάθε στιγμή της απόδρασής της στην Ισπανία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις γαστρονομικές απολαύσεις. Η δημοφιλής influencer αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τους περιορισμούς της διατροφής, μοιράζοντας με τους ακολούθους της ένα “γευστικό” καρουζέλ φωτογραφιών. Με χιουμοριστική διάθεση, η Ιωάννα αποθέωσε τις guilty pleasures των διακοπών, δείχνοντάς μας πως το καλό φαγητό είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός επιτυχημένου ταξιδιού.

«Eating carbs since 1993», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, ποζάροντας χαλαρή και χαμογελαστή μπροστά σε λαχταριστές πίτσες, πιάτα με ζυμαρικά, αλλά και cocktails.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει ποτέ ότι αγαπά το καλό φαγητό και συχνά επιλέγει να μοιράζεται στα social media πιο αυθόρμητες και ακομπλεξάριστες στιγμές της καθημερινότητάς της. Άλλωστε, και στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τα κιλά που πήρε σε περιόδους διακοπών, απαντώντας δημόσια σε σχόλια για την εμφάνισή της και τονίζοντας πως «δεν χάλασε ο κόσμος», αν κάποιος πάρει λίγα κιλά παραπάνω.

Το travel mood της influencer ενθουσίασε τους followers, οι οποίοι σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι απολαμβάνει τις διακοπές της χωρίς το άγχος της ζυγαριάς.

