Την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σχολίασε η Μαρία Αναστασοπούλου στο YouTube και την εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού. Η δημοσιογράφος ανέφερε πως οι επαγγελματικές μετακινήσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον χώρο, παραδεχόμενη ωστόσο τη μοναδικότητα της περίπτωσης Κοσιώνη, λόγω της 20ετούς πορείας της ως κεντρικό πρόσωπο του σταθμού.

«Επειδή κι εγώ έχω φύγει από τον ΣΚΑΪ στο παρελθόν μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Και επειδή εγώ είμαι και τετράγωνος άνθρωπος. Η υπόθεση της Σίας τώρα ήταν λίγο πιο ζόρικη από την άποψη ότι, σκέψου, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσα στον ΣΚΑΪ μεγαλώσαμε με τη Σία να παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Όμως η δουλειά αυτή τα έχει αυτά. Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους πάντα για καλύτερο. Πιστεύω ότι και στην περίπτωση της Σίας και στην περίπτωση αντίστοιχα του ΣΚΑΪ για καλό είναι όλο αυτό που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος στάθηκε και στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη δουλειά, οι οποίες, όπως είπε, δεν είναι απαραίτητο να σταματούν όταν ολοκληρώνεται ένας επαγγελματικός κύκλος.

«Ούτως ή άλλως με κάποιους ανθρώπους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές δεν σταματούν και ίσως να είναι και μια δοκιμασία σε αυτές τις περιόδους που χάνεσαι με τον άλλον από τη δουλειά, να δεις αν η σχέση σου κρατάει, και είναι ωραία», σημείωσε.

Η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε ακόμη στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην τηλεόραση, επισημαίνοντας πως πλέον οι επαγγελματικές ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. «Μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί τη θέση του δεδομένη.

Η Σία Κοσιώνη αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή της στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

govastiletto.gr -Νίκος Χατζηνικολάου: Πώς υποδέχθηκε τη Σία Κοσιώνη στον ANT1