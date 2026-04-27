Η Κατερίνα Δαλάκα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά από ένα δύσκολο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Η γνωστή αθλήτρια, και πρώην παίκτρια του Survivor, μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα τόσο από το δωμάτιο του νοσοκομείου όσο και μετά την έξοδό της από αυτό, δείχνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε πορεία αποκατάστασης.

Σε μια από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε ξαπλωμένη με ορό στο χέρι, ενώ σε άλλη ποζάρει όρθια με πατερίτσες, έχοντας στο πλευρό της το γιατρό της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργείο για συρραφή έσω μηνίσκου, μια επέμβαση που – όπως σημείωσε – «πήγε εξαιρετικά».

Η Κατερίνα Δαλάκα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις… για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Θάνο Μπιτόπουλο, για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και την σιγουριά που μου έδωσε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη».

Πλέον, η Κατερίνα Δαλάκα αφήνει πίσω την περιπέτεια της υγείας της και επικεντρώνεται στην αποθεραπεία της, δηλώνοντας έτοιμη για τη συνέχεια: «Now… we rebuild».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κατερίνα Δαλάκα (@katerina_dalaka)

