Για τη στάση της απέναντι στον χρόνο, τις διατροφικές της συνήθειες, αλλά και όσα την ενοχλούν στις συνεντεύξεις μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Η αλλαγή στη διατροφή της μετά από 30 χρόνια

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον χρόνο και τον εαυτό μας, τονίζοντας ότι οι σκέψεις και οι επιλογές μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως άρχισε πρόσφατα να καταναλώνει ξανά μικρές ποσότητες κρέατος, έπειτα από τρεις δεκαετίες, καθώς η γυμνάστριά της τής επισήμανε ότι χρειάζεται και ζωική πρωτεΐνη.

Τι την ενοχλεί στις συνεντεύξεις

Σε ένα σύντομο παιχνίδι ερωτήσεων, η Κατερίνα Διδασκάλου κλήθηκε να απαντήσει αυθόρμητα σε διάφορα θέματα. Όταν ρωτήθηκε τι την ενοχλεί στις συνεντεύξεις, ήταν ξεκάθαρη:

«Στις συνεντεύξεις με ενοχλεί να με ρωτάνε για τις ζωές των άλλων», δήλωσε, δείχνοντας ότι προτιμά οι συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ίδια και στη δική της πορεία.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Διδασκάλου: Γιατί δεν κάνει αισθητικές επεμβάσεις