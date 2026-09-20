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Την επιθυμία της να παρατείνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Κατερίνα Γιατζόγλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η 65χρονη συγγραφέας δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο με βουτιές στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εξομολογούμενη πως η προσαρμογή στην καθημερινότητα της φαίνεται δύσκολη.
Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, ρώτησε τους ακολούθους της αν νιώθουν το ίδιο, γράφοντας στη λεζάντα: «Θέλω κι άλλο καλοκαίρι παιδιά… Γιατρέ μου έχω κάτι σοβαρό …; Έπεσα στα βαθιά με το καλημέρα και μου’ ρθε… κάπως… Εσείς είστε άνετοι δηλαδή…. που γυρίσατε…;».
Δείτε το βίντεο
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