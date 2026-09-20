Την επιθυμία της να παρατείνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Κατερίνα Γιατζόγλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 65χρονη συγγραφέας δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο με βουτιές στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εξομολογούμενη πως η προσαρμογή στην καθημερινότητα της φαίνεται δύσκολη.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, ρώτησε τους ακολούθους της αν νιώθουν το ίδιο, γράφοντας στη λεζάντα: «Θέλω κι άλλο καλοκαίρι παιδιά… Γιατρέ μου έχω κάτι σοβαρό …; Έπεσα στα βαθιά με το καλημέρα και μου’ ρθε… κάπως… Εσείς είστε άνετοι δηλαδή…. που γυρίσατε…;».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Yatzoglou Official (@katerinayiatzoglou)

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