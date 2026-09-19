Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο Τριαντάφυλλος στη δημοσιογράφο Πέννυ Καβέτσου και την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για το τέλος του γάμου του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη ύστερα από 19 χρόνια κοινής πορείας, αποκαλύπτοντας πως ο χωρισμός τους μετρά ήδη τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον γιο τους, Νικόλα, αλλά και στο ενδεχόμενο μιας νέας αρχής, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο υπάρχει ένα πρόσωπο που του έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

«Όλα καλά αλλά υπάρχει η στεναχώρια, γιατί να γίνονται όλα αυτά. Το «Survivor» έπαιξε κομβικό ρόλο γιατί απομακρύνθηκα από την οικογένεια, αλλά πήγα εκεί να παλέψω για την οικογένειά μου, την καριέρα μου. Εμένα με βλέπανε κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Ήταν 6 μήνες», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το πώς είναι η ζωή μετά το τέλος μιας τόσο μακροχρόνιας σχέσης. Μπορεί σήμερα οι σχέσεις του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη να παραμένουν καλές, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ένας χωρισμός αλλάζει πολλά στην καθημερινότητα. Για πρώτη φορά μάλιστα προσδιόρισε το διάστημα του χωρισμού τους στα τέσσερα χρόνια.

«Είναι 4 τα χρόνια που έχω χωρίσει»

«Σε δυσκολεύουν τα πάντα μετά τον χωρισμό, αλλά χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Ακόμα δεν έχω μάθει κάτι από τον χωρισμό. Είναι 4 τα χρόνια που έχω χωρίσει».

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τον Τριαντάφυλλο και τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά τον χωρισμό τους ήταν φυσικά ο γιος τους, Νικόλας. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι, παρά το τέλος της σχέσης των γονιών του, το παιδί μεγαλώνει έχοντας την αγάπη και των δύο και πως δεν του λείπει τίποτα.

«Δεν ήταν πολύ δύσκολο το θέμα του μεγαλώματος του παιδιού μετά τον χωρισμό. Δεν λείπει τίποτα από τον Νικολάρα. Μεγαλώνει με αγάπη».

Πώς είναι η προσωπική του ζωή σήμερα

Η μεγάλη αποκάλυψη, ωστόσο, ήρθε όταν η συζήτηση πέρασε στην προσωπική του ζωή σήμερα. Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό, ο Τριαντάφυλλος παραδέχτηκε ότι υπάρχει μία γυναίκα που του έχει κινήσει το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη αν η γνωριμία αυτή θα εξελιχθεί σε σχέση. Και αυτή τη φορά ο Νικόλας βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεών του, καθώς ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα σχέση θα μπει στη ζωή του παιδιού του, μόνο με ιδιαίτερη προσοχή.

«Αυτή την περίοδο υπάρχει κοπέλα που μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Αυτό θα το επικοινωνήσω με πολλή προσοχή στο παιδί και πολύ αργά. Αν αυτή που θες, δεν θέλει το παιδί σου, φιλάκια. Δεν είναι καθόλου στα σχέδιά μου να παντρευτώ».

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